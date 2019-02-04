الطائف 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسأطلقت أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، بالشراكة مع إدارة التعليم، أُولى ورش عمل برنامج تدريب معلمي ومعلمات تعليم الطائف على إنشاء أندية الشعر العربي في المدارس.واستعرض خبراء التدريب في الأكاديمية على مدار يومين مكونات حقيبة الناشئة التي تُطبق هذا الفصل على مراحل التعليم المختلفة.وشارك في البرنامج التدريبي 65 معلمًا ومعلمة من مختلف المراحل التعليمية في موقعين للتدريب، كما تبادل المشاركون خلال التدريب مقترحات وأفكارًا لتطوير البرنامج ودعمه.وسبق لأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف وإدارة التعليم بمحافظة الطائف أن اتفقا على تقديم دورات تدريبية للمعلمين في مجال الشعر العربي الفصيح، وإنشاء أندية للشعر العربي في المدارس وأندية الحي، وتدريب الطلاب في المرحلة الابتدائية على حقيبة الناشئة في الشعر العربي، وإقامة مسابقات شعرية بين الطلاب، إضافة إلى إقامة أمسيات وأصبوحات شعرية للطلاب المتميزين.وتقرر أن يتم تطبيق هذه التوصيات خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.ويعد تأسيس أندية الشعر أحد مشروعات ومبادرات وبرامج أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، إذ أنجزت وحدة التدريب وضع تصور كامل لتأسيس هذه الأندية في المدارس والجامعات.وتعمل الأكاديمية على نشر الثقافة الشعرية للناشئة عن طريق تأسيس الأندية الشعرية في مدارس البنين والبنات، عبر مشروع مرحلي ينطلق من مدارس وجامعات منطقة مكة المكرمة أولًا، ثم يتطور لاحقًا عبر مراحل أخرى لتشمل هذه الأندية جميع مناطق المملكة.ويعتمد مشروع أندية الشعر على برنامج تدريبي يتضمن حقائب تدريبية بمستويات مختلفة من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية تشمل الحفظ والإلقاء والتقطيع العروضي والثقافة الشعرية العامة.// انتهى //16:53ت م0203