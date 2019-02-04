عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 105 أطنان من مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي في الضالع
الاثنين 1440/5/29 هـ الموافق 2019/02/04 م واس
الضالع 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتسليم الدفعتين الأولى والثانية من مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي و تشمل ثلاث حاويات بحجم 40 قدمًا، تزن 105 أطنان .
وتزن الدفعة الأولى 60 طنًا فيما تزن الدفعة الثانية 45 طنًا من مواد الغسيل الكلوي.
وتأتي هذه الشحنة في إطار الخطوات التي يقوم بها المركز للبدء في تشغيل مركز الغسيل الكلوي بالضالع خلال الأشهر القليلة القادمة.
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16:56ت م
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