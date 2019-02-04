الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسأكد معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ضرورة تنفيذ المشروعات بجودة عالية ووفق المعايير العالمية، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- من أجل خدمة قاطني المملكة وزوارها، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية تحقيقا لرؤية 2030م.جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في حفل "شراكة والتزام" الذي نظمته وزارة النقل لتوقيع عقود الإشراف والتنفيذ لمشروعات الطرق، لـ88 مشروعًا مع عدد من المقاولين بتكلفة إجمالية تتجاوز 5 مليارات و132 مليون ريال، تشمل جميع مناطق المملكة، بحضور معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ومعالي مساعد الوزير الأستاذ عبدالهادي المنصوري، وعدد من قيادات الوزارة، وبمشاركة أكثر من 130 مسؤولًا في كبرى شركات المقاولات من القطاع الخاص.وأكد معاليه أن توقيع عقود هذه المشروعات تمثل خطوة أخرى تضاف إلى مسيرة الوزارة الحثيثة والمتواصلة نحو بناء شبكة طرق متكاملة، تحقيقًا لمرتكزات ومحاور رؤية المملكة 2030 ليكون وطننا طموحًا ومجتمعنا حيويًا واقتصادنا مزدهرًا عبر استغلال موقعه الاستراتيجي لتصبح المملكة العربية السعودية مركزًا لوجستيًا عالميًا".وأثنى على جهود المقاولين، عادًّا إياهم شركاء النجاح الذي حققته وزارة النقل خاصة خلال العام الماضي 2018م، وركيزة أساسية لتنفيذ الأمانة الملقاة على عاتق الوزارة من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله - التي وفرت كل الوسائل ويسرت كل السبل لخدمة قاطني المملكة وزوارها.وتطرق المهندس الدلامي خلال كلمته إلى بعض المنجزات التي تحققت خلال العام المنصرم 2018م، مرجعًا إياها إلى تضافر جهود جميع العاملين في الوزارة، مشيدًا بدعم معالي الوزير ومعالي مساعد الوزير.وأوضح أن من بين المنجزات إنجاز الوزارة 155 مشروعًا، بإجمالي أطوال تزيد عن 3,300 كلم، وفتح طرق ترابية وجبلية بطول 823 كلم، بالإضافة إلى صيانة أكثر من 145 ألف كلم من الطرق الترابية والجبلية، ومسح 86,921 كلم/حارة، إضافة إلى توقيع 415 تبليغًا للصيانة الوقائية، وتطوير سلامة الطرق من خلال تنفيذ الاهتزازات التحذيرية على ما يقارب 8 آلاف كلم.وقال: "نتيجة لهذه الجهود والتعاون تمكننا بفضل الله من تحقيق نجاحات عديدة أهمها: حصول المملكة على المرتبة الثانية عالميًا في ربط الطرق في تقرير التنافسية للعام 2018م، إلى جانب قفز ترتيب المملكة إلى المرتبة 30 من بين حوالي 140 دولة في جودة الطرق في نفس التقرير السنوي".وأشار إلى أنه وبمساندة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة انخفضت نسبة وفيات الحوادث بنسبة 33% خلال عام 2018 م، مقارنة بعام 2017م، و25% في عدد الحوادث المرورية و25.5% في الإصابات".ودعا معاليه في ختام كلمته، المقاولين إلى التعاضد والتعاون لنقل هذه العقود إلى واقع ملموس ونتائج محسوسة، تحقق الغاية المرجوة منها وهو توفير الخدمات المطلوبة وفق أعلى معايير الجودة لخدمة الوطن والمواطن.// انتهى //17:06ت م0205