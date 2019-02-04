نجران 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساختتمت بمقر إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم نجران اليوم ، فعاليات برنامج "الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد"، الذي استهدف المعلمين المُتعينين بالدفعة الأخيرة لعام 1439 - 1440هـ.وهدف البرنامج الذي استمر يومين، إلى تعريف المتدربين على بيئة التعلم، واستثمار مكوناتها بفاعلية، وإدارة البيئة الصفية ومشكلاتها، وأهمية التخطيط وأثره في نجاح العملية التعليمية، وعناصر نجاح عملية التخطيط للدرس، إضافةً إلى خصائص نمو الطلاب ومفاهيمه وطرق التعامل مع مبادئه، والمصطلحات في مجال التقويم، والمقارنة بين التقويم المستمر والتقويم الأساس.//انتهى//17:34ت م0208