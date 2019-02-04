الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسحقق فريق المزاحمية فوزًا على ضيفه التقدم بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب إعداد القادة بالرياض والمؤجلة لحساب الجولة الـ11 من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم .ورفع المزاحمية رصيده لـ 13 نقطة في المركز السابع بالمجموعة الأولى، فيما توقف رصيد التقدم عند 19 نقطة في المركز السادس.ويتصدر البكيرية المجموعة الأولى بعد 13 جولة برصيد 33 نقطة، فيما يتصدر الثقبة ترتيب أندية المجموعة الثانية برصيد 32 نقطة.// انتهى //18:04ت م0220