الباحة 29 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسسيطر الدفاع المدني بمنطقة الباحة، اليوم على حريق اشتعل في محطة تعبئة وقود في محافظة العقيق في الباحة، وحالت جهودهم بعد فضل الله دون امتداد الحريق ووصوله لخزانات الوقود والمضخات التابعة للمحطة، ولم تنتج عنه أي إصابات ولله الحمد.وصرح نائب المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب فايز بن عوض الغامدي بأنه في تمام الساعة 2:10 ظهرًا ورد بلاغ عن وجود حريق في محطة وقود وعلى الفور جرى انتقال عدد من الفرق اللازمة للموقع.وأضاف : عند الوصول لموقع الحادث اتضح وجود حريق عبارة عن اشتعال النار في أنابيب التفريغ الممتدة من مخرج الصهريج إلى الخزان مع اشتعال النار على الأرضيّة بمساحة ٢x٢م نتيجة مخلفات الزيوت المنسكبة، وتمت المباشرة والسيطرة على الحادث ولله الحمد في وقت قياسي، وذلك بفضل الله تعالى أولًا ثم بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني والتمركز الجيد والمباشرة بالطرق الصحيحة، وتم إنهاء الحادث بوقت وجيز بحوالي 5 دقائق دون حدوث إصابات.وذكر الغامدي أن المعلومات الأولية تشير من خلال المعاينة أن سبب الحادث احتمال الكهرباء الاستاتيكية وتبخر البنزين في منطقة التفريغ وعدم التقيد بأنظمة السلامة أثناء التفريغ.وأكد الدفاع المدني بالباحة ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية داخل محطات الوقود , متمنيا السلامة للجميع.//انتهى//18:17ت م0223