المدينة المنورة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واستفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, أعمال الترميم والصيانة للجدار القبلي للمسجد النبوي الشريف.وبين معاليه أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين سخرت إمكاناتها كافة لخدمة الحرمين الشريفين وتطوير الأعمال فيهما وتحسين الأداء, مشيراً إلى ما يوليه سمو أمير منطقة المدينة المنورة, وسمو نائبه من حرص واهتمام بالخدمات المقدمة في المسجد النبوي, سائلاً المولى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقهم لما يحب ويرضى .وأكد أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حريصة كل الحرص على المحافظة على تراث المسجد النبوي ومعالمه العريقة, حاثاً على بذل المزيد من الجهود لتهيئة المسجد النبوي للزوار لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة .// انتهى //18:49ت م0228