نجران 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح لامية شيخ الإسلام، وشرح القواعد الأربع، وشرح الأصول الثلاثة"، يلقيه محمد بن يوسف الشبل، وذلك بجامع البخاري بحي الفيصلية بمدينة نجران.ويأتي الدرس الذي يقام كل يوم ثلاثاء بعد صلاة المغرب، ضمن المناشط والبرامج التي ينفذها المركز خلال العام الحالي.//انتهى//18:53ت م0229