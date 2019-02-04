القاهرة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم وزير خارجية بوروندي "ايزيكيال نيبيجيرا" الذي يزور القاهرة حالياً.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض ملف مياه النيل وتطورات الأوضاع في أفريقيا وما تواجهه من تحديات، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بما يحقق السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.ولفت المتحدث النظر إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لموقف بوروندي الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، وتطلع مصر لمواصلة التعاون المشترك في هذا الملف بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لدول حوض النيل كافة.من جانبه، أكد وزير الخارجية البوروندي ، ثقة بلاده في أن رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقي ستحقق المزيد من التقدم للقارة والتكامل الأفريقي.// انتهى //18:55ت م0231