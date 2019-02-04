الدمام 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسكشفت اللجنة التنفيذية لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبد العزيز (الفهد.. روح القيادة) ، أن النسخة الرابعة للمعرض التي ستُقام بدولة الكويت ، تتضمن برامج وأنشطة وندوات ثقافية وفنية وأمسية شعرية .وأكدت اللجنة في بيان لها أن معرض الكويت الذي سيفتتح في 11 فبراير ، ويستمر حتى 23 فبراير من العام الجاري ، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (مركز المؤتمرات) سيمثل "احتفالية" بالعلاقات السعودية الكويتية .وأوضحت اللجنة أن اللجنة العليا لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز قد وجهت اللجنة التنفيذية بتخصيص برامج وأنشطة فعاليات تعبر عن متانة ورسوخ العلاقات بين المملكة ودولة الكويت ، حيث سيتضمن معرض (الفهد... روح القيادة) 14 جناحاً تقدم توثيقاً كاملاً لسيرة الملك فهد: نشأته، مناصبه، إنجازاته، حياته الشخصية، وفي معرض الكويت تحديداً سيطلع الزائرون على جناح خاص يتناول توثيق وتأريخ العلاقات السعودية الكويتية على مر التاريخ .وبينت اللجنة أن حفل الافتتاح سيتضمن "أوبريت غنائي" بمشاركة عدد من الفنانين السعوديين والخليجين ، كما تتضمن برامج ونشاطات المعرض ندوتين تتناول العلاقات التاريخية بين المملكة والكويت بقاعة السينما في مركز المؤتمرات الأولى في 17 فبراير الجاري ويشارك فيها كل من أمين عام دارة الملك عبدالعزيز معالي الدكتور فهد السماري وأستاذ التاريخ بجامعة الكويت الدكتور سعود العصفور ، ويديرها الإعلامي محمد الوسمي، فيما تشهد الندوة الثانية في اليوم الثاني مشاركة كل من أمين عام مجلس التعاون الخليجي سابقاً الدكتور عبدالله بشارة ، وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور إبراهيم النحاس ، و الكاتب والمحلل الكويتي الدكتور عايد المناع، و عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور صدقة يحيى فاضل ، ويديرها الإعلامي والمحلل محمد الملا .كما تتضمن برامج وأنشطة المعرض ندوة فنية يوم 19 فبراير تتناول تأثير التعاون الفني السعودي الكويتي وأثره في الساحة الفنية الخليجية، ويشارك فيها كل من الفنانين الكويتيين والسعوديين.فيما يختتم برنامج نشاط المعرض وفعالياته يوم 20 فبراير بأمسية شعرية لسمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد .// انتهى //19:13ت م0235