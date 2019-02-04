الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساستقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، كلاً من سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز، وسفير إمبراطورية اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:47ت م0243