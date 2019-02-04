سياسي / وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفراء الأرجنتين وباكستان واليابان
الاثنين 1440/5/29 هـ الموافق 2019/02/04 م واس
الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس
استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، كلاً من سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز، وسفير إمبراطورية اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.
وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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19:47ت م
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