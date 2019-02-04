لندن 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسأكدت الحكومة البريطانية اليوم إلتزامها تجاه الشراكات الدولية حول الأمن والهجرة وبناء السلام عقب مغادرة الإتحاد الأوروبي.وشدد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني في كلمته أثناء مباحثات بروكسل في الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي على "التزام بريطانيا بالشراكة الدولية حول الهجرة والأمن وبناء السلام إلتزام مطلق وسيظل كذلك عقب "البريكست".وبحسب بيان الحكومة البريطانية، تم خلال المباحثات مناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط وبحث الأوضاع في اليمن وسوريا.// انتهى //19:54ت م0245