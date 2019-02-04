واشنطن 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسلقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران نتيجة تحطم طائرة صغيرة الحجم في المنطقة أمس في مدينة يوربا ليندا في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا.وأوضحت سلطات الإنقاذ بولاية كاليفورنيا في بيان أن منزلين احترقا جراء سقوط الطائرة, فيما قام بعض أهالي المنطقة بإطفاء حرائق صغيرة تسببت بها قطع من الطائرة وأخرى طالت حدائق منازل مجاورة.// انتهى //20:03ت م0246