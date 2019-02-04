عمّان 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الخامس الذي تحتضنه العاصمة البلجيكية بروكسل.وبحث الجانبان، ملفات العلاقات الاردنية الأوروبية والقضايا الإقليمية، وسبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومؤتمر لندن القادم لدعم الاستثمار والنمو في الأردن، ومؤتمر بروكسل الثالث حول سوريا ودعم اللاجئين.// انتهى //20:08ت م0249