الرباط 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسأجرت كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب مونية بوستة، اليوم بالرباط مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية النيجر أوسيني تيني، الذي يزور المغرب حاليًا.وتناولت المباحثات مسألة الأمن بمنطقة الساحل، ومبادرات السلام الرامية إلى ضمان استقرار وازدهار هذه المنطقة.وأبرز الجانبان تطابق وجهات نظر المغرب والنيجر بشأن ضرورة تعزيز المقاربة الأمنية في المنطقة، لمواكبة جهود التنمية، بهدف خلق الثروات وفرص الاستثمار بمنطقة الساحل.// انتهى //21:15ت م0259