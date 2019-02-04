تونس 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم، مدير عام البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد " أفريكسيم بانك" بينيدكت أوكاي أوراما، الذي يزور تونس حاليًا، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول " تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا "، التي تبدأ أعمالها غدًا.وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن اللقاء بحث فتح مكتب إقليمي بتونس يغطي منطقة شمال إفريقيا، ويعزز سبل إرساء علاقات إستراتيجية مع تونس، لتنمية مبادلاتها التجارية مع كافة دول القارة، ودعم فرص الاستثمار بها.// انتهى //21:20ت م0262