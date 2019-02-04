نجران 29 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 04 فبراير 2019م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر الجنوب، مسابقة "شاعر عاصفة الحزم"، حيث تستقبل المشاركات بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الـ 15 من شهر جمادى الآخر القادم.وأوضح مدير الجمعية طلال صالح آل سالم، أن المسابقة تهدف لترسيخ مشاعر الولاء للقيادة الرشيدة، والانتماء للوطن الغالي، وبث روح الحماس في نفوس أبناء الوطن، مبينًا أن الفائز بالمسابقة سينال جائزة مالية ودرعًا تذكاريًا.//انتهى//21:42ت م0263