القاهرة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واستعادل فريق الاتحاد السكندري مع ضيفه المصري البورسعيدي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الجيش في السويس، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا التعادل أصبح رصيد المصري 26 نقطة ليحتل المركز السابع، كما أصبح رصيد الاتحاد 21 نقطة في المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري.// انتهى //21:45ت م0264