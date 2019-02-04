الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم ، معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي يرافقه المشاركين في ملتقى قيادات الأمن العام بالمملكة .واطلع سموه خلال الاستقبال على نتائج أعمال الملتقى الذي اختتم بالرياض أمس .وثمن سمو وزير الداخلية الجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف الميادين الأمنية ، حاثاً الجميع على الاستمرار في مضاعفة الجهود والعناية في أداء العمل الأمني ، إلى جانب سرعه التفاعل مع البلاغات ، ومواصلة الارتقاء بالأداء الأمني وجودته من خلال تطوير مهارات رجال الأمن وتوظيف التقنية الحديثة في خدمة العمل الأمني.// انتهى //21:45ت م0266