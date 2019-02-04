ينبع 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واستفقد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اليوم، مراكز المحافظة يرافقه مديرو الإدارات الحكومية .وتجول السحيمي على مراكز ينبع النخل ومركز الجابرية، كما زار بلدية ينبع النخل اطلع خلالها على المشروعات القائمة والتي تحت التنفيذ، بحضور رئيس مركز الجابرية الدكتور سلامة بن عيد الرفاعي ورئيس مركز ينبع النخل فيصل بن محيل العتيبي، كما زار مستشفي ينبع النخل العام، مطلعًا على أقسام المستشفى والخدمات المقدمة للمراجعين.وعقد المحافظ اجتماعًا بحضور الجهات ذات العلاقة، لمناقشة السياحة والاستثمار، والاستفادة من رجوع العيون بينبع النخل وكذلك تفعيل السياحة الزراعية.ونوه محافظ ينبع بالدعم والاهتمام الذي تجده المحافظة ومراكزها من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه.// انتهى //21:54ت م0267