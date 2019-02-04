الطائف 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسرصدت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف مخالفات صحية ونظامية بعدد من الأنشطة التجارية، ضمن البرنامج الرقابي على المنشآت المتعلقة بصحة المستهلك، شملت أكثر من 137محلًا تجاريًا بنطاق خدمات البلديات الفرعية بأحياء شرق وغرب وشمال وجنوب الطائف.وأسفرت الحملة عن ضبط 93 مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية، وذلك بمخالفات تنوعت بين تدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وتدني طرق النقل والغسيل، وسوء أماكن العمل الداخلية، وسكن العمال داخل المغاسل، وتكرر استخدام المياه لأكثر من مره للغسيل، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة للعاملين، وطبقت الأمانة الغرامات البلدية وفق لائحة الغرامات البلدية على المغاسل المخالفة، مع إلزامها بتصحيح المخالفات، وفق جدول زمني مخصص لأعمال المتابعة الميدانية للتجاوزات بالمرافقالتجارية.وكشفت أمانة الطائف عن تنفيذها لخطة رقابية مكثفة تشمل كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتخصيص حملات مرحلية محددة لكل نشاط، وضبط المخالفات ودراسة أسبابها وبحث الحلول، مع توعية العاملين بالأنشطة المختلفة لتعزيز الوعي الصحي والبيئي، ومعالجة المخالفات المرصودة بشكل سريع، حفاظًا على صحة المواطن، ومنع أي تجاوزات للاشتراطات الصحية، مع تغطية كافة المحاور من خلال التنسيق المباشر بين وكالة الخدمات والإدارات الإشرافية مع الفروع ومكاتب الخدمات البلدية.// انتهى //21:56ت م0268