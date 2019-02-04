طرابلس 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسحذرت منظمة الصحة العالمية في ليبيا من تزايد الهجمات على المرافق الصحية والعاملين.وبين مكتب المنظمة عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن منظمة الصحة العالمية قامت بتوثيق أكثر من 41 هجومًا استهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق في جميع أنحاء البلاد، خلال الفترة 2018 - 2019م، حيث قُتل 6 من العاملين الصحيين والمرضى وجُرح 35 آخرين، من بينهم 25 من العاملين في المجال الصحي كما تعرض 7 آخرين للاعتداء.وأوضحت المنظمة أنه مع استمرار القتال في جميع أنحاء ليبيا، يتزايد عدد المرافق الصحية التي دمرت أو تضررت من الهجمات، مما حرم الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة وأساسية.وجدد ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة جعفر حسين، المطالبة باحترام جميع أطراف النزاع لضمان سلامة العاملين الصحيين والمرافق الصحية والإمدادات الطبية، وحرمة الرعاية الصحية بشكل عام، مؤكدًا أن نمط الهجمات يشير إلى أن الرعاية الصحية يتم استهدافها بشكل متعمد في منطقة النزاع، وهذا يعد انتهاكًا كبيرًا للقانون الإنساني الدولي، وأن مثل هذه الهجمات تشكل حالة من الغضب تهدد حياة الكثيرين في ليبيا، وتحرم أكثر الفئات ضعفًا - بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل - من حقهم في الحصول على الخدمات الصحية، في الوقت الذي هم في أشد الحاجة إليه.// انتهى //22:01ت م0270