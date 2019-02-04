الخرطوم 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسترأس وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، بالاشتراك مع المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، في بروكسل اليوم، الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء خارجية الدول الأوروبية والعربية.وقال الدكتور الدرديري في كلمته خلال افتتاح الاجتماع "، إن روابط التاريخ والتطلعات نحو المستقبل وعوامل التداخل والقرب الجغرافي والتحديات المشتركة تشكل دوافعًا إضافية لمزيد من التعاون بين أوروبا والعالم العربي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة في مناطق الأزمات، إضافة إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك حل قيام الدولتين علي حدود عام 1967م".وطالب الدكتور الدرديري دعم الجهود المشتركة بين أوروبا والدول العربية لمحاربة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، ومواجهة التحديات المشتركة، معربًا عن تطلعه لعقد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ نهاية الشهر الجاري.من جانبها، قالت موغيريني " إن هناك رغبة أوروبية حقيقية في تعميق التعاون، سيما وأن الاتحاد الأوروبي حريص علي إدارة حوار مع مختلف الكتل الإقليمية في العالم".وأكد وزراء الدول الأوروبية والعربية المشاركة في مداخلاتهم، علي أهمية الشراكة الأوروبية العربية، ومخاطبة القضايا الهامة والمشاركة وعلي رأسها القضية الفلسطينية.// انتهى //22:12ت م0271