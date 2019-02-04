سكاكا 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسضمن الزيارات التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، للمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، زار سموه اليوم مركز صوير وعددًامن المراكز التابعة، وعقد سموه مساء اليوم اجتماعًا برئيس المركز مشعان بن فرحان البكر ورؤساء المراكز التابعة.واستهل سموه الاجتماع بالتأكيد على الدور الأمني والاجتماعي والتنموي لرؤساء المراكز تجاه سكان تلك المراكز، ومعرفة أوضاعهم واحتياجاتهم والرفع عنها.وناقش سمو الأمير فيصل بن نواف خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تهم المواطنين والمواطنات ومستوى الخدمات المقدمة لهم.ودعا سمو أمير منطقة الجوف الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.//انتهى//22:16ت م0272