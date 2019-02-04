الرباط 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسأدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" التفجيرات الإرهابية، التي استهدفت سوقًا شعبيًا مكتظًا بالمدنيين في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وقالت "الإيسيسكو" في بيان لها " إن هذا العمل الدنيء جريمة بشعة ضد مواطنين أبرياء، وأن من ارتكبها مفسد في الأرض لا علاقة له بالإسلام، الذي يجرم الاعتداء على النفوس المعصومة ظلمًا وبغيًا"، مجددةً مساندتها لجمهورية الصومال، في مكافحتها الإرهاب بكل أشكاله، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم جهودها في مواجهة الجماعات الإرهابية من أجل القضاء عليها واستتباب الأمن والسلم في الصومال.// انتهى //22:45ت م0274