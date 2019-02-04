سكاكا 29 جمادي الأولى 1440هـ الموافق 04 فبراير 2019م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بصالة الاجتماع في مقر بلدية زلوم ، أعضاء المجلس المحلي والمجلسين البلدي في صوير وزلوم.ورحب سموه بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي، وحثهم على القيام بدورهم في نقل كل ما يهم المواطنين والمواطنات، وطرح الحلول للمشاكل التي تواجه المواطنين، وتوفير الحياة الكريمةلهم وتلبية احتياجاتهم.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المحافظات والمراكز، والدعم الدائم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأعرب أعضاء المجلسين المحلي والبلدي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الجوف، على هذه التوجيهات التي تهدف إلى خدمة المواطن، والارتقاء بالخدمات الموجودة بالمركز والمراكز التابعة، منوهين بحرص ومتابعة سموه لما يخدم المنطقة ومحافظاتها.حضر اللقاء وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، ورئيس مركز صوير مشعان بن فرحان البكر، ورؤساء البلديات والمجالس المحلية في صوير وزلوم.//انتهى//22:55ت م0275