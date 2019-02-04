الطائف 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسأقام قسم البرمجيات بالكلية التقنية للبنات بالطائف مؤخراً ورش تدريبية متعددة لتطوير مهارت المتدربات في تصميم صفحات الويب .وتضمنت الفعاليات عرض تجربة هاكثون الحج وتحفيز منسوبات القسم للمشاركة في المسابقات المرتبطة بتخصص البرمجة داخل او خارج الكلية وتشجيعهن على التدريب الذاتي للغات والبرمجة.وسلطت الورش الضوء على الواقع الافتراضي والواقع المعزز و أهمية قواعد البيانات وارتباطها بسوق العمل والأمن السيبراني ، كما ناقشت ورشة تعريفية عن معسكر طويق البرمجي بالإضافة إلى ورشة عمل عن تقنية الريبورت .من جهتها أوضحت رئيسة قسم البرمجيات عهود حميد الثبيتي أن عدد الحضور في جميع البرامج تجاوز 400 مشاركة ، مشيرة إلى أن الورش أسهمت بتطوير مهارات المدربات في مجال البرمجة وحصلت جميع المتدربات المستمرات بقسم البرمجيات على شهادة سفراء السعودية المعتمدة من جمعية مسك الخيرية .// انتهى //22:56ت م0276