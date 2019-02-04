تبوك 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسالتقى أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق بمكتبه اليوم أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوك، يتقدمهم عميد الكلية الدكتور عبدالعزيز الذبياني.وتم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون المشترك بين الكلية والأمانة، في مجالات التدريب ومكافحة نواقل الأمراض الحشرية، والتقييم الحيوي للمبيدات ومؤشرات الإحصاء البيئي، كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل وندوات مشتركة، يتم من خلالها تبادل الخبرات الأكاديمية و الميدانية، بهدف توعية أفراد المجتمع بأضرار المبيدات الحشرية، والطرق السليمة العلمية لمكافحتها.حضر الاجتماع وكيل الأمين للخدمات المهندس إبراهيم الغبان وعدد من المختصين في الأمانة والجامعة.// انتهى //22:57ت م0277