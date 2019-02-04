تبوك 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسالتقى محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي اليوم بمكتبه في المحافظة, مدير عام خدمات المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري.ورحب الحربي في بداية اللقاء بمدير المياه، الذي أطلع محافظ ضباء على المواضيع التي تخص خدمات المياه بالمحافظة والقرى التابعة لها، مشيدًا بما تقدمه الإدارة العامة لخدمات المياه بمطقة تبوك ممثلة بفرع المياه بالمحافظة من خدمات توزيع المياه، وما وصلت إليه من تطور في تنفيذ شبكات المياه لجميع أحياء المحافظة المأهولة بالسكان.// انتهى //22:59ت م0278