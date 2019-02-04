صوير 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم بقصر ليلة عمر في مركز صوير جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها سموه للمواطنين .كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه .بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .حضر الاستقبال وكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز.// انتهى //23:01ت م0279