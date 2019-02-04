جدة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سلم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح مساء اليوم جوائز الفائزين بـ "جائزة الشباب 101 طموح" في نسختها الثالثة، التي نُظمت بشراكة استراتيجية بين جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة ومؤسسة السبيعي الخيرية وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة .وتضمن الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة ، كلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأجيال الدكتور إبراهيم بن مهنا المهنا ، رحب فيها براعي الحفل والضيوف معرباً عن عظيم الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة التي رعت الشباب وأولتهم اهتمامها الكبير، حيث ننعم اليوم في وطننا بالخير والرخاء - ولله الحمد والمنة - سائرين لتحقيق رؤيته الطموحة 2030 التي يلعب فيها الشباب دوراً بارزاً لتحقيقها.ولفت المهنا النظر إلى أنه ومن هذ المنطلق جاءت فكرة جائزة "الشباب 101 طموح" بهدف تكريم الشاب السعودي الطموح والرائد في أفكاره ومبادراته واختراعاته ، مؤكداً أن الجائزة في نسختها الحالية لاقت تفاعلاً كبيراً من الجامعات السعودية، إذ تقدم للمنافسة فيها أكثر من 2.600 شاب وفتاة من مختلف مناطق المملكة، في 6 مجالات هي: الصحة، البيئة، التعليم والتعلم، العمل، الرياضة، الأسرة والمجتمع، فيما حصد 8 شبان منهم و18 فتاة يمثلون 20 مركزاً كأفراد ومجموعات جوائز المسابقة والبالغ قيمتها 300.000 ريال.من جهته أعرب عضو مجلس أمناء مؤسسة السبيعي الخيرية عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الأجيال إبراهيم بن عبد الله السبيعي عن سعادته بوجود مثل هؤلاء الشباب والفتيات الذين يقدمون أفكارًا ومبادراتٍ واختراعات تخدم مجتمعنا السعودي، مشيراً إلى دعم القيادة للشباب من خلال رؤية وطننا الطموحة التي تعتمد عليهم كأحد الركائز الأساسية لتحقيقها، لافتاً الانتباه إلى أهمية العمل التكاملي المشترك بين القطاعات الثلاثة في الدولة لتقديم برامج ذات أثر تنموي واجتماعي.وفي ختام الحفل سلم الدكتور الفالح الجوائز لـ 26 فائزاً وفائزة يمثلون 20 مركزاً كأفراد ومجموعات، إذ حصد المركز الأول الطالب عبد العزيز جدعان الشمري عن مشروعه "سوار المرضى" وحصل على جائزة مقدارها 50.000 ريال، وحصدت المركز الثاني الطالبة نوف فهد المطيري عن مشروعها "مسعف" ، فيما حصدت المركز الثالث الطالبة فاتن أحمد الدوسري عن مشروعها "فرشاة أسنان 2 في 1".يذكر أن جائزة "الشباب 101 طموح" تهدف إلى إبراز قدرات الشباب والفتيات السعوديين وتنمية مواهبهم، وإذكاء روح التنافس والإبداع والإيجابية بينهم، وتعميق انتماءهم لمجتمعهم ووطنهم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية ودورهم المؤثر في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //23:07ت م0280