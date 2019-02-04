رياضي / الاتحاد يفوز على الوحدة في ختام مباريات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الاثنين 1440/5/29 هـ الموافق 2019/02/04 م واس
الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس
حقق فريق الاتحاد فوزًا على حساب مضيفه الوحدة بهدفين دون رد ، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على معلب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ، في ختام مباريات المرحلة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وتقدم الاتحاد عن طريق مانويل مروان داكوستا في الدقيقة (22)، ثم عزز فهد المولد تقدم فريقه بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة
(57) .
ورفع الاتحاد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ15، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 28 نقطة في المركز السادس.
وشهد ختام الجولة فوز الهلال على ضيفه الفتح (4 - 1)، في حين تعادل الشباب مع ضيفه الرائد بهدف لكل منهما .
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23:18ت م
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