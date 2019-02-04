الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسحقق فريق الاتحاد فوزًا على حساب مضيفه الوحدة بهدفين دون رد ، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على معلب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ، في ختام مباريات المرحلة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وتقدم الاتحاد عن طريق مانويل مروان داكوستا في الدقيقة (22)، ثم عزز فهد المولد تقدم فريقه بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة(57) .ورفع الاتحاد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ15، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 28 نقطة في المركز السادس.وشهد ختام الجولة فوز الهلال على ضيفه الفتح (4 - 1)، في حين تعادل الشباب مع ضيفه الرائد بهدف لكل منهما .// انتهى //23:18ت م0282