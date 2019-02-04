بريدة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسنظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم ممثلة بإدارة مساجد بريدة بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء أمس، ندوة علمية بعنوان ( بيان دور الأئمة والخطباء ودعاة الوزارة الرسميين في تحقيق الأمن ومحاربة الفكر المتطرف، وإيضاح جهود الوزارة في ذلك )، شارك فيها أكثر من ١٥٠ خطيبًا وداعية من منسوبي فرع الوزارة بمنطقة القصيم، وذلك بقاعة مركز التنمية الاجتماعية ببريدة.وقدم الندوة مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي، وعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز أبا الخيل، وأدارها الشيخ فهد بن صالح الصبيحي.وأشاد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد المجماج، بما تضمنته الندوة من مادة علمية ثرية ومعلومات قيمة وتوجيهات رشيدة، قدمها المشاركون، مؤكدًا أن هذه الندوة حققت بفضل الله الهدف المرجو لها بحضور أئمة الجوامع ودعاة الوزارة ببريدة.وعبر المجماج عن شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه المستمر ومتابعته الدؤوبه لأعمال الفروع، بما يمكنها من القيام برسالتها السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الدعوة إلى الله وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة من خلال مناشطها الدعوية المختلفة.وفي ختام الندوة سلم الشيخ عبدالله المجماج الحضور شهادات المشاركة في الندوة.// انتهى //23:44ت م0285