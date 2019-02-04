القاهرة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واستغلب فريق بيراميدز على مضيفه فريق الداخلية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب كلية الشرطة في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز لكرة القدم.بهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز إلى 42 نقطة ليحافظ على وصافة الترتيب خلف فريق الزمالك المتصدر، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 21 نقطة في المركز الـ13.// انتهى //23:59ت م0286