القاهرة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسشاركت العديد من دور النشر الخاصة والمكتبات الخاصة في الجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 "اليوبيل الذهبي".وكان من أبرز دور النشر المشاركة الدار العالمية للكتاب الإسلامي التي تشارك بأكثر من 700 عنوان وتقدم الكتاب والإصدارات بأكثر من 70 لغة مختلفة ومن أبرز إصدارها هذا العام "تفسير الشيخ السعدي باللغة الإنجليزية" في 10 مجلدات، وسلسة الخلفاء الراشدين باللغة الفرنسية، ولأول مرة تشارك الدار بقسم خاص لإصدارات الأطفال باللغة الإنجليزية.كما تشارك دار العاصمة للنشر بـ365 عنوان منها 39 عنوان جديد أبرزها، "فتاوي اللجنة لدار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية"، و"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"، فيما شاركت مكتبة الرشد بأكثر من 250 عنوان من أبرزها" أثر التعليل بالمصلحة في التشريع الإسلامي"، "مناظرات ابن تيمية العقائدية"، و"أصول الفقه المحمدي".ومن المشاركات المتميزة أيضا مشاركة دار المنهاج للنشر والتي تشارك بـ120 عنوان أبرزها "اختيارات ابن القيم في التفسير"، وكذلك مكتبة المتنبي التي تشارك بـ550 عنوان أبرزها "تاريخ الكتاب في الحضارة العربية والإسلامية"، وكتاب "مدخل إلي العقلانية" وتنوعت إصداراتها ما بين الفكر والثقافة والأدب وعلم النفس والتاريخ.// انتهى //01:05ت م0292