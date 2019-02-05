نيويورك 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 82ر175 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 71ر25239 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 33ر18 نقطة، أو 68ر0% ، ليصل إلى 86ر2724 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 67ر83 نقطة، أو 15ر1% ، ليصل إلى 54ر7347 نقطة.// انتهى //02:00ت م0293