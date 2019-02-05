اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1440/5/30 هـ الموافق 2019/02/05 م واس
نيويورك 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 82ر175 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 71ر25239 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 33ر18 نقطة، أو 68ر0% ، ليصل إلى 86ر2724 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 67ر83 نقطة، أو 15ر1% ، ليصل إلى 54ر7347 نقطة.
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