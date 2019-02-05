أديس أبابا 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساستقبل دولة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.ونقل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فيما حمله دولة رئيس الوزراء تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وإثيوبيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين.// انتهى //03:15ت م0296