صعـدة 29 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واستمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من تحرير سلسلة جبلية مهمة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن.وبيّن موقع ( سبتمبر نت ) الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن اللواء 82 مشاه جبلي حرر سلسلة جبال "القهر" القريبة من مركز مديرية كتاف بصعدة والخط الأسفلتي المؤدي لها، عقب عملية نوعية نفذها الليلة الماضية.وأفاد الموقع أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن ساندت قوات الجيش اليمني في العملية، وقصفت مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وتعزيزاتها.وأسفرت هذه العملية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها، فيما أسرت قوات الجيش عددًا من الانقلابيين.// انتهى //04:06ت م0297