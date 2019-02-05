عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/5/30 هـ الموافق 2019/02/05 م واس
الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
وزير الداخلية يرأس اجتماعاً لـ«أبحاث الحج والعمرة»
حسام بن سعود يناقش ميزانية أمانة الباحة
فيصل بن مشعل: تناقل الخبرات التعليمية يخدم الرسالة السامية
فيصل بن نواف: الجوف ستشهد مشروعات تنموية
لجنة تأسيسية لمركز الأسر المنتجة بمكة
إلزام آباء مماطلين بدفع 52 مليون ريال
«طبي مركز الملك سلمان» يجري سبع عمليات قلب و19 عملية قسطرة للأطفال اليمنيين
المالكي: عملياتنا العسكرية وفق معلومات استخباراتية ونتجنب المدنيين
أمير الرياض يستعرض مشروعات العاصمة التنموية
توسعة جراحة الرجال بمستشفى قوى الأمن
النائب العام: ديوان المراقبة أثبت كفاءته في استعادة أموال الدولة
وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير كازاخستان لدى المملكة
محمد بن زايد مرحباً بشيخ الأزهر والبابا: التسامح والتآلف غرس أصيل في هذه الأرض الطيبة
مقتل 11 في انفجار قوي بمقديشو
هادي ينقل اللجنة العليا للانتخابات لعدن
التصلب الحوثي يعرقل جهود كاميرت
الاحتلال يواصل منهج العبث بحق الفلسطينيين
قوات الأسد تجدد خرقها لمناطق سريان الهدنة الروسية - التركية
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