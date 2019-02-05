الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :وزير الداخلية يرأس اجتماعاً لـ«أبحاث الحج والعمرة»حسام بن سعود يناقش ميزانية أمانة الباحةفيصل بن مشعل: تناقل الخبرات التعليمية يخدم الرسالة الساميةفيصل بن نواف: الجوف ستشهد مشروعات تنمويةلجنة تأسيسية لمركز الأسر المنتجة بمكةإلزام آباء مماطلين بدفع 52 مليون ريال«طبي مركز الملك سلمان» يجري سبع عمليات قلب و19 عملية قسطرة للأطفال اليمنيينالمالكي: عملياتنا العسكرية وفق معلومات استخباراتية ونتجنب المدنيينأمير الرياض يستعرض مشروعات العاصمة التنمويةتوسعة جراحة الرجال بمستشفى قوى الأمنالنائب العام: ديوان المراقبة أثبت كفاءته في استعادة أموال الدولةوزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير كازاخستان لدى المملكةمحمد بن زايد مرحباً بشيخ الأزهر والبابا: التسامح والتآلف غرس أصيل في هذه الأرض الطيبةمقتل 11 في انفجار قوي بمقديشوهادي ينقل اللجنة العليا للانتخابات لعدنالتصلب الحوثي يعرقل جهود كاميرتالاحتلال يواصل منهج العبث بحق الفلسطينيينقوات الأسد تجدد خرقها لمناطق سريان الهدنة الروسية - التركية// يتبع //06:02ت م0003