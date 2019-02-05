وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( أردوغان.. والخرف السياسي ): مرة أخرى، يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التذاكي على المجتمع الدولي والمتاجرة سياسياً في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، التي حسمتها السلطات السعودية بإعلان واضح وكامل عن تفاصيل الحادثة، وتقديم المتورطين للمحاكمة بكل شفافية وعدالة.حديث أردوغان المتناقض والمليء بالخبث تجاه دولة عظمى كالسعودية؛ يحاول من خلاله إبقاء هذه القضية حية لأغراض الابتزاز السياسي الرخيص، في محاولة فاشلة لإشغال الرأي العام عن انتهاكاته الكبيرة تجاه حقوق الإنسان في بلاده وملف الاعتقالات الكبير منذ عام 2016.واسترسلت : استماتة أردوغان بالمتاجرة بدم «خاشقجي» باتت مكشوفة للجميع، خصوصاً أنها تأتي ضمن محاولات عدة فاشلة لتشويه صورة السعودية أمام العالم، وإزاحتها من قيادة العالم العربي والإسلامي، الأمر الذي يسبب لها هاجساً كبيراً في المنطقة.ويبدو أن أردوغان وصل لمرحلة الخرف السياسي بزجه الاتهامات جزافا على القيادة العليا في السعودية، وهو الذي يعلم جيداً أن المملكة ذات سيادة وقانون، وتحاكم مواطنيها على أراضيها وفق تشريعات إسلامية وأنظمة ذات شفافية، تضمن العدالة لكافة الأطراف.وختمت : ورغم الصفعات الدولية التي تلقاها هذا الدكتاتور التركي، يرتفع السؤال مجدداً: كم من المرات يجب أن يستمع أردوغان لتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الأخرى عن انتهاكاته الجسيمة في حق شعبه ومعارضيه، وهي المعروفة باحتلالها المراكز الأولى في عدد المساجين من الصحفيين والكتاب؟ وأخيراً إقدام السلطات التركية على حبس سيدة ورضيعها خلال مظاهرة نسائية، في جريمة حقوقية يحاول النظام التركي تغطيتها بالانشغال بقضايا الدول الأخرى.// انتهى //06:03ت م0006