عام / مصرع 14 مدنيًا بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو
الثلاثاء 1440/5/30 هـ الموافق 2019/02/05 م واس
واجادوجو 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس
لقي 14 مدنيًا مصرعهم في هجوم نسب إلى متشددين في شمال بوركينا فاسو أمس الاثنين.
و قال مدير التواصل في الجيش الكولونيل لاموسا فوفانا في بيان اليوم :" أدى هجوم إرهابي إلى سقوط 14 ضحية مدنية"، مضيفًا:" ردًا على هذا الهجوم، شنت قوات الدفاع و الأمن الوطنية على الفور عمليات في مناطق كين، وبانه، وبومبورو ".
و أشار البيان إلى أن رد قوات الدفاع و الأمن عبر عملية برية وجوية، أتاح قتل 146 إرهابيًا في المناطق الثلاث.
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06:16ت م
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