واجادوجو 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسلقي 14 مدنيًا مصرعهم في هجوم نسب إلى متشددين في شمال بوركينا فاسو أمس الاثنين.و قال مدير التواصل في الجيش الكولونيل لاموسا فوفانا في بيان اليوم :" أدى هجوم إرهابي إلى سقوط 14 ضحية مدنية"، مضيفًا:" ردًا على هذا الهجوم، شنت قوات الدفاع و الأمن الوطنية على الفور عمليات في مناطق كين، وبانه، وبومبورو ".و أشار البيان إلى أن رد قوات الدفاع و الأمن عبر عملية برية وجوية، أتاح قتل 146 إرهابيًا في المناطق الثلاث.// انتهى //06:16ت م0008