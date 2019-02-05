طوكيو 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء على تباين.وتراجع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 39ر8 نقطة أو ما يعادل 04ر0% ليصل إلى 38ر20875 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .و أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 91ر3 نقطة، أو25ر0% ، ليصل إلى 24ر1585 نقطة.// انتهى //07:33ت م0012