الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسبلغ عدد مرضى قسم الطوارئ في مستشفى صبيا خلال العام الماضي, 231208 حالات، فيما بلغت عدد الحالات التي تم تنويمها بأقسام التنويم عدد 9259 حالة، وأجريت فيه 2877 عملية جراحية كبرى وصغرى في تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام، إضافة إلى عمليات النساء والولادة وعمليات المناظير وجراحة اليوم الواحد وغيرها من التخصصات العلاجية.وأوضحت صحة جازان أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بلغ أكثر من 108177 حالة، وبلغت حالات الولادة 3029 حالة، فيما قام قسم التنسيق الطبي بتحويل 3286 مريضاً ومريضة إلى مستشفيات المنطقة ومستشفيات خارج المنطقة, ونسق لاستقبال 1941 حالة، إضافة إلى إجراء فحص ما قبل الزواج لأكثر من 3593 مراجعاً من المقبلين على الزواج من الجنسين .وأوضحت صحة جازان أن مرضى قسم الأشعة أجروا 67449 أشعة تشخيصية, إضافة إلى إجراء 752608 فحوص مخبرية, وحصيلة المتبرعين بالدم أكثر من 3598 متبرعاً, وأجريت عدد 22200 جلسة تأهيل طبي لعدد 2902 مريض ومريضة, كما قام فرق الطب المنزلي بتقديم الرعاية الطبية لـ 2816 مريضاً ومريضة في منازلهم بمدينة صبيا وقراها .// انتهى //08:51ت م0016