طرابلس 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مع المبعوث الأممي غسان سلامة، ونائبته ستيفاني ويليامز، تم خلاله استعراض آخر ما اتخذته البعثة الأممية من خطوات وترتيبات، لعقد الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده قريبًا، وكذلك مناقشة مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادي.وأشارت إلى تسلم رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، أوراق اعتماد كل من السفير كارميلو ساليبا، سفيرًا لجمهورية مالطا، والسفير سرحت أكسن، سفيرًا لجمهورية تركيا، والسفير جوزيبي ماريا بوتشينو، سفيرًا لجمهورية إيطاليا، وإعرابه عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز وتطوير علاقات التعاون، وأن تساهم دولهم بفعالية في مجال الاقتصاد والتنمية، بما يعود بالفائدة المشتركة.وواصلت صحف الثلاثاء اهتمامها بمواصلة الجيش عملياته ضد الجماعات الإرهابية بالمدينة القديمة فى درنة، وتأكيدها على تحريرها خلال الساعات القادمة، كما بينت عمليات الجيش فى الجنوب ضد عصابات المعارضة التشادية جنوب مدينة مرزق، مشيرة إلى تكبد تلك العصابات خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات، وهروبها جنوبًا بالصحراء.وتطرقت صحف ليبيا إلى محاولة وزارتي الداخلية لحكومة الوفاق والحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، لتوحيد أمن السواحل، مبينة اجتماع مديرا الإدارة العامة لأمن السواحل بطرابلس والبيضاء ، لبحث آخر التطورات والمستجدات وتوحيد القوة العمومية للإدارة، والاطلاع على الاحتياجات الخاصة بفروع المنطقة الشرقية، والعمل على تذليلها ومعالجة العراقيل ومواجهتها.// انتهى //09:19ت م0017