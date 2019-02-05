الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واستلقى مركز صحة 937 خلال الأسبوع الماضي 9979 بلاغاً، فيما تعامل مع 195 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.وأوضحت الصحة أن المركز قدّم 41341 استشارة طبية خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 145529 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 46654 استفساراً، وقام بحجز 47360 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية.ويُقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به "الصحة"، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.ويُعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في "الصحة"، الهادفة لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.// انتهى //09:41ت م0019