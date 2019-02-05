الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الأحد القادم المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية 2019 الذي تنظمه الجمعية الجغرافية السعودية بالتعاون العلمي مع الجمعية الدولية للمساحة التصويرية والاستشعار عن بعد (ISPRS) خلال الفترة من 5 - 8 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 10 - 13 فبراير 2019م في قاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس بجامعة الملك سعود .أوضح ذلك رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر ورئيس الجمعية الجغرافية الدكتور علي بن عبدالله الدوسري الذي بين أن المؤتمر يتميز بمشاركة الهيئة العامة للمساحة كشريك استراتيجي، وهيئة تطوير مدينة الرياض بوصفها راعيًا للمؤتمر بما يحقّق التكامل في تنظيم هذا المؤتمر الدولي ليشتمل على تقنيات وتطبيقات علوم المعلومات الجغرافية: نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وأنظمة تحديد المواقع.وأشار إلى أن هذا المؤتمر الدولي يأتي في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمساهمة في تحقيق "وطن طموح حكومته فاعلة" والسعي إلى "تطوير الحكومة الإلكترونية" من خلال التوسع في نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة والتي تشمل نظم المعلومات الجغرافية وبحضور متميز من كبار المسؤولين في القطاعات الحكومية ذات العلاقة بعلوم الجغرافيا والمساحة وتخطيط المدن ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وأنظمة تحديد المواقع بالإضافة إلى خبراء متخصصين، كما تشارك نخبة من الشركات والمكاتب الاستشارية المختصة في فعاليات العلمية .من جانبه قال رئيس اللجنة العلمية بالتفاعل العلمي الدكتور محمد شوقي مكي إن هذا المؤتمر الدولي يستقطب أكثر من 200 مشارك من 20 دولة، ويصحبه إقامة عدد من الورش العمل الدولية المتخصصة بمشاركة 10 متحدثين رئيسين من : الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، الهند، اليابان، نيجيريا بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.ودعا رئيس لجنة العلاقات والاعلام الدكتور فهد المطلق المتخصصين والباحثين والمهتمين بعلوم المعلومات الجغرافية الى الحضور والمشاركة بفعاليات المؤتمر البحثية وورش العمل واجتماعات الخبراء والرحلات العلمية، ودعوة طلاب وطالبات الثانوية العامة للمشاركة بمسابقة رسم المدن السعودية بنظم المعلومات الجغرافية التي أعلن عنها المؤتمر بالشراكة مع وزارة التعليم.وأفاد أن المؤتمر يعد مكملاً لمنظومة المؤتمرات دولية التي تعقد سنويًا في دول العالم في المجالات الرئيسية في علم المعلومات الجغرافية؛ نظم المعلومات الجغرافية، الاستشعار عن بعد، أنظمة تحديد المواقع، وبرمجيات وتطبيقات التصوير وتقنيات الدرون (Drone) .// انتهى //09:47ت م0020