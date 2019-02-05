القاهرة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بمباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، مع وزير خارجية بوروندي، ايزيكيال نيبيجيرا، تناولت تطورات الأوضاع في أفريقيا وما تواجهه من تحديات، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف.وأشارت إلى مطالبة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمته أمس، أمام الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، في دورته الخامسة ببروكسل، الاتحاد الأوروبي، بدعم مساعي التنمية الشاملة في الدول العربية، وتبني آليات لمكافحة تمويل الإرهاب.وتحدثت صحف الثلاثاء عن مقتل 7 مسلحين بمدينة العريش، التابعة لمحافظة شمال سيناء، وبحوزتهم بندقيتين آليتين، وثلاث بنادق خرطوش، وثلاث عبوات متفجرة.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة استشهاد فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وبدء سلطات الاحتلال في بناء جدار على طول الشريط الحدودي مع القطاع.وتناقلت تأكيد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب إذنًا من بغداد من أجل الإبقاء على وجود عسكري أمريكي بالعراق لمراقبة إيران.ولفتت الانتباه إلى تحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، من أن هناك 230 منطقة في البلاد، من أصل 333 معرضة لخطر المجاعة.وتحدثت عن اعتراف 14 دولة أوروبية، أمس، رسميًا، بزعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس البرلمان خوان جوايدو، رئيسًا انتقاليًا للبلاد، وفوز رئيس بلدية العاصمة السابق في السلفادور نجيب أبو كيلة في انتخابات رئاسة البلاد الواقعة في أمريكا الوسطى.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل وإصابة 21 شخصًا في هجوم بسيارة مفخخة جنوب العاصمة الصومالية مقديشيو.// انتهى //10:09ت م0021