الرياض 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 5 فبراير 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، إثر الانفجار الذي وقع في مركز للتسوق في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الانفجار الذي وقع في مركز للتسوق في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، ونعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله للمصابين الشفاء العاجل، وأن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //10:18ت م0022