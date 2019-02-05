الرياض 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 5 فبراير 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، إثر الانفجار الذي وقع في مركز للتسوق في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد: "علمت بنبأ الانفجار الذي وقع في مركز للتسوق في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".// انتهى //10:18ت م0023