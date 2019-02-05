عمّان 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، افتتاح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، بحضور صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ، التوسعة الجديدة لمستشفى الملكة علياء العسكري، بمنحة رئيسية من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية.واهتمت بمشاركة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الخامس الذي تحتضنه العاصمة البلجيكية بروكسل، ولقائه عدد من نظرائه الأوروبيين.وسلطت الضوء على استشهاد شاب فلسطيني، وإصابه آخر بجروح بعد إطلاق النار عليهما من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من قرية الجلمة شمال شرق جنين.ونشرت مطالبة الجامعة العربية الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //10:22ت م0024